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ГИК планирует построить многоквартирные дома во всех городах страны

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gik-plani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411004-ru.html

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20 февраля 2017, 12:02       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Государственная ипотечная компания (ГИК) планирует построить многоквартирные дома во всех городах страны. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил заместитель председателя правления ГИК Нуржигит Усенкан уулу.
По его словам, на сегодняшний день завершено проектирование 60 квартирных 5-этажных домов в городах Баткен, Нарын и Джалал-Абад. После получения положительного заключения госэкпертизы будет объявлен конкурс на строительство этих многоквартирных домов. "Кроме этого, аналогичное строительство намечено и в других регионах страны. Также предусмотрено строительство многоквартирного дома в микрорайоне Тунгуч города Бишкек. Строительство многоквартирного дома станет весомым вкладом в решение жилищных проблем жителей регионов посредством ипотечного кредитования", - сказал Н.Усенакун уулу.
Как сообщил глава ГИК Бактыбек Шамкеев, наибольшая активность в получении ипотеки наблюдается в городах Бишкек и Ош, 311 и 142 кредитов соответственно. Затем идут Чуйская, Иссык-Кульская и Джалал-Абадская области. И меньше всего люди получили кредит в Баткенской области – 23 кредита.

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