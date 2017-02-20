В марте инспекторы ЕАЭС проверят работу китайских предприятий по производству мяса - Калысбек Жумаканов

20 февраля 2017, 12:07 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Ветеринарные инспекторы из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проинспектируют предприятия Китая по производству мясной продукции. Об этом агентству "Кабар" сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, 15 декабря 2016 года вышло постановление о временном запрете ввоза мясной продукции из КНР с 1 января 2017 года.

"Мы специально дали отсрочку, чтобы проинформировать предпринимателей. Запрет в основном касается мяса птицы. Это связано с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. Мы, как члены Союза, должны проинспектировать предприятия, от которых получаем мясо. В марте наши инспекторы совместно с коллегами из ЕАЭС отправятся в Китай для инспекции предприятий. Мы пока не знаем, в каких это будет городах и регионах КНР, а также пока неизвестно количество предприятий. На данный момент мы ждем ответа с китайской стороны", - пояснил он.

Также К.Жумаканов сообщил, что через границу будут пропускать только мясо тех предприятий, которые прошли нашу сертификацию.

"Помимо этого, хотел бы отметить, что есть более важный критерий при ввозе мяса – это эпизоотическая ситуация в Китае. К примеру, сейчас там птичий грипп, соответственно, мы запрещаем ввоз мяса из того региона, где зафиксирована болезнь", - добавил глава ведомства.