Со счетом 5:0 обыграла сборная КР хоккеистов из Кувейта на Азиатских играх

20 февраля 2017, 11:48 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Сборная Кыргызстана по хоккею стартовала с победы на зимних Азиатских играх, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Соревнования проходят в Саппоро (Япония) с 19 по 26 февраля. Кыргызстанские хоккеисты в первой игре встретились с соперниками из Кувейта.

Главный тренер сборной Муратбек Жакыпов сообщил, что в первом периоде счет открыл Данил Шушенков. Кувейтские спортсмены не смогли забить ни одной шайбы.

"Во втором периоде преимущество было на нашей стороне - забили три шайбы, несмотря на жесткую игру. Две шайбы забил Олег Колодий и одну - Антон Кудашев. В третьем, завершающем периоде Артем Семилетко довел окончательный счет до 5:0 в нашу пользу", - сказал тренер.

21 февраля кыргызстанцы сыграют с филиппинцами. Сегодня они проводят тренировки.

Хоккей с шайбой - командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.

Кыргызстанцы выступят на соревнованиях еще в трех видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте и фигурном катании.

VIII зимние Азиатские игры проходят по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. В них принимают участие около 1 500 спортсменов и официальные лица из 30 национальных олимпийских комитетов.