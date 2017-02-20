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Со счетом 5:0 обыграла сборная КР хоккеистов из Кувейта на Азиатских играх

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411001-ru.html

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20 февраля 2017, 11:48       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Сборная Кыргызстана по хоккею стартовала с победы на зимних Азиатских играх, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Соревнования проходят в Саппоро (Япония) с 19 по 26 февраля. Кыргызстанские хоккеисты в первой игре встретились с соперниками из Кувейта.
Главный тренер сборной Муратбек Жакыпов сообщил, что в первом периоде счет открыл Данил Шушенков. Кувейтские спортсмены не смогли забить ни одной шайбы.
"Во втором периоде преимущество было на нашей стороне - забили три шайбы, несмотря на жесткую игру. Две шайбы забил Олег Колодий и одну - Антон Кудашев. В третьем, завершающем периоде Артем Семилетко довел окончательный счет до 5:0 в нашу пользу", - сказал тренер.
21 февраля кыргызстанцы сыграют с филиппинцами. Сегодня они проводят тренировки.
Хоккей с шайбой - командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.
Кыргызстанцы выступят на соревнованиях еще в трех видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте и фигурном катании.
VIII зимние Азиатские игры проходят по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. В них принимают участие около 1 500 спортсменов и официальные лица из 30 национальных олимпийских комитетов.

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