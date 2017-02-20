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Автоматическая парковка в Бишкеке — от 30 сомов в час

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411000-ru.html

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20 февраля 2017, 12:00       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Стоимость парковки автомобиля на улице Шопокова будет составлять 30-40 сомов в час, сообщил представитель победителя тендера Самат Сакбаев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Пилотный проект "Открытый автоматизированный паркинг в Бишкеке" был инициирован мэрией как один из способов борьбы с перегруженностью столичных автодорог. Конкурсная комиссия определила участок, на котором появится автоматизированный паркинг: это улица Шопокова - от Московской до проспекта Жибек Жолу. Конкурс на предоставление участка в аренду выиграл частный предприниматель Сергей Попов.
По словам его представителя Самата Сакбаева, все парковочные места будут приведены в порядок и оборудованы.
"Стоимость обговаривается, она составит примерно 30-40 сомов в час и не будет зависеть от времени суток. Первые пару месяцев плата будет фиксированной", - отметил Сакбаев.
Как рассказал начальник отдела муниципальных парковок и стоянок Дирекции муниципальных рынков и парковок мэрии Бишкека Рустам Алиев, проект реализовывается в два этапа.
"На первом этапе будут работать парковщики, которые начнут использовать для регистрации мобильные планшеты. На втором этапе мы введем стационарные паркоматы. Водителям помогут разобраться в системе", - сообщил Алиев.
Он добавил, что работы начнутся в апреле.

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