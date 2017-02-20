В Бишкеке появится автоматизированный платный паркинг

20 февраля 2017, 11:35 Комментарии

В Бишкеке на участке улицы Шопокова от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу появится автоматизированный открытый платный паркинг. Об этом 20 февраля сообщил начальник отдела муниципальных парковок и стоянок Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии Бишкека Рустам Алиев. По его информации, мэрия столицы инициировала пилотный проект "Открытый автоматизированный паркинг в Бишкеке" для борьбы с перегруженностью автодорог, на которых постоянно возрастает поток автотранспорта.

Конкурсная комиссия выбрала в столице участок, на котором появится автоматизированный паркинг. Так, 29 января 2016 года Управление муниципальной собственностью провело первый конкурс на пилотную организацию платных парковок по улице Шопокова. По итогам проведенного конкурса по предоставлению прав на аренду земельных участков под организацию платных парковочных мест от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу выиграл владелец ЧП "Попов" Сергей Попов, предложивший наилучший эскизный проект и цену за аренду.

По словам Р.Алиева, реализация проекта и строительство парковок начнется с апреля 2017 года. Как отметил представитель ЧП Самат Сакбаев, для каждой парковочной территории планируется два этапа: с мобильными парковочными терминалами, управление которыми осуществляется с помощью парковщиков. Задачи парковщиков - помочь владельцам авто правильно припарковать автомобиль с помощью планшета с установленными ПО, чтобы зарегистрировать госномер автомобиля и внести его в программу с указанием оплаченного времени парковки авто, принять оплату и выбить чек.

"С апреля начнутся подготовительные работы, разлиновка дорожного полотна, ирригационные системы будут закрыты, то есть будут установлены ливневые решетки. Примерная стоимость оплаты за парковку будет 30 сомов",- отметил он.

В свою очередь Р.Алиев добавил, что улица Шопокова будет расширена вплоть до тротуаров на 30%.

Также С.Сакбаев отметил, что вторым этапом будут стационарные парковочные терминалы: автовладелец самостоятельно въезжает на парковку и оплачивает через паркомат, установленный в пределах шаговой доступности от припаркованного авто. "Контроль за соблюдением оплаченного времени на парковке будет осуществляться специальными контролерами с мобильными считывающими устройствами",- отметил он.

На сегодняшний день рассматривается вопрос об установочной фиксированной плате за парковку, примерная стоимость оплаты за парковку будет от 30 от 40 сомов. Это делается для того, чтобы систематизировать все парковки в городе, все парковки будут платными. Весь город будет поделен по зонам, имеющим свою фиксированную цену, для того, чтобы многие парковки были не привлекательными для горожан, чтобы владельцы авто ставили их в той зоне, где стоимость будет ниже, чем в центре и так далее, сказали участники конференции.

Ежегодно компания в городской бюджет будет выплачивать 2 млн 350 тыс. сомов. Такова стоимость аренды муниципальной земли.