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Глава МИД Э.Абдылдаев встретился с министром иностранных дел Турции М.ЧавушоглуГлава МИД Э.Абдылдаев встретился с министром иностранных дел Турции М.ЧавушоглуТеперь трудовых мигрантов из КР будут рекламировать предприятиям КореиТеперь трудовых мигрантов из КР будут рекламировать предприятиям Кореи

Завотделом внешней политики Аппарата президента А.Субакожоева об итогах визита А.Атамбаева в страны Евросоюза (интервью)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410998-ru.html

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20 февраля 2017, 11:54       Комментарии

Заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева в составе делегации Кыргызстана посетила Бельгию и Германию.
О встречах президента Алмазбека Атамбаева на высшем уровне, подписанных документах и переживаниях А.Субакожоева рассказала в интервью АКИpress.
- Это не в первый раз, когда президент посещает несколько европейских стран. В прошлый раз было турне по 5 странам. В этот раз Бельгия и Германия. Чем обусловлен такой выбор?
- Сотрудничество с Европейским Союзом является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Визит планировался давно, нужно было сверить часы, обсудить планы на перспективу.
Визит в Бельгию состоялся с целью закрепления активной динамики сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Кроме того, весьма важно было обозначить европейским партнерам твердую приверженность Кыргызской Республики к дальнейшему укреплению парламентской демократии в стране.
Не менее важной частью повестки дня состоявшихся переговоров стали вопросы эффективной реализации конкретных проектов в рамках многолетней индикативной программы между КР и ЕС по таким направлениям, как "Верховенство права" и "Комплексное развитие регионов". В этом плане конкретным итогом переговоров стало проявление европейской стороной намерения об увеличении финансирования на проектную деятельность в КР, в частности, на проекты по строительству и реконструкции систем водоснабжения в отдаленных регионах страны для предоставления жителям доступа к чистой питьевой воде.
Визит в Германию также планировался. Между президентом и канцлером сложились не только деловые, но и личные хорошие отношения.
Встреча Алмазбека Атамбаева с Ангелой Меркель состоялась на фоне празднования 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. За значительный вклад в развитие кыргызско-германского сотрудничества президент наградил Ангелу Меркель орденом "Курманжан Датка", который был принят ею с глубокой благодарностью. Президент рассказал о роли Курманжан Датки в истории Кыргызстана, о том непростом периоде, когда она правила югом страны. Это символично на фоне того, что А.Меркель тоже сейчас руководит в нелегкое время не только для Германии, но и для Евросоюза в целом.
А.Атамбаев и А.Меркель обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Германией и договорились стимулировать торгово-экономическое взаимодействие путем поддержки среднего и малого бизнеса и реализации конкретных проектов при возможной поддержке немецких финансовых институтов.
Завершая встречу, А.Меркель сказала, что в ее сердце всегда есть место для Кыргызстана. Это говорит о ее личном внимании к нашей стране и вопросам развития кыргызско-германских отношений.
- Обсуждались ли политические моменты на встрече с А.Меркель, возможно, выборы президента в этом году?
- Обсуждался весь спектр вопросов. Естественно, обсудили и политическое, и торгово-экономическое сотрудничество.
Примечательно, что и А.Меркель, и лидеры институтов ЕС интересовались, кто будет следующим президентом Кыргызстана и сможет ли новый президент продолжить нынешний демократический курс развития страны. Президент А.Атамбаев ответил, что только народ решит, кто будет президентом. И кто бы ни пришел к власти, народ будет гарантом демократии в стране, поскольку за последние годы в стране сформировалось активное гражданское общество, которое не позволит свернуть страну с текущего пути развития.
- Эрлан Бекешевич рассказывал, что Европейский Союз готов выделить дополнительное финансирование Кыргызстану. О каких программах идет речь?
- Речь идет о комплексном развитии регионов в рамках многолетней индикативной программы. Мы в этот раз подписали соглашение по Жалал-Абадской области. Это пилотный проект. Президент на встрече с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером объяснил потребности наших регионах. Речь идет о доступе к чистой питьевой воде именно в отдаленных сельских регионах. Он попросил о равном подходе к каждому региону. Чистая вода - это залог здоровья и развития.
Юнкер поддержал и сказал, что дальше они будут исходить из наших потребностей в ходе реализации пилотного проекта.
- Расскажите о встрече президента с генеральным секретарем ООН.
- Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее неоднократно посещал КР.
В ходе встречи с президентом он отметил, что Кыргызстан самая демократичная страна в регионе. Он также сказал: "У вас в стране замечательная природа, но замечательнее всего ваш народ, который отличается толерантностью и открытостью".
Гутерриш выразил готовность к конструктивному диалогу и активному сотрудничеству с Кыргызстаном, а также развитию проектно-программной деятельности ООН в КР.
- Это ваша первая поездка в этой должности. С какими трудностями столкнулись?
- Ответственность очень большая. Переживала, конечно, в целом, так как это моя первая командировка в новом качестве.
Больше тревоги было по поводу подписанных в ходе визита в Бельгию двух документов. Как правило, подобные финансовые соглашения до последнего проходят процедуру согласования через различные инстанции сторон, а у ЕС процедуры достаточно сложные и серьезные. Не исключено, что на последней стадии могут быть какие-то корректировки, поэтому заранее невозможно рассчитывать на стопроцентное подписание.

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