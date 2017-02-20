Завотделом внешней политики Аппарата президента А.Субакожоева об итогах визита А.Атамбаева в страны Евросоюза (интервью)

20 февраля 2017, 11:54 Комментарии

Заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева в составе делегации Кыргызстана посетила Бельгию и Германию.

О встречах президента Алмазбека Атамбаева на высшем уровне, подписанных документах и переживаниях А.Субакожоева рассказала в интервью АКИpress.

- Это не в первый раз, когда президент посещает несколько европейских стран. В прошлый раз было турне по 5 странам. В этот раз Бельгия и Германия. Чем обусловлен такой выбор?

- Сотрудничество с Европейским Союзом является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Визит планировался давно, нужно было сверить часы, обсудить планы на перспективу.

Визит в Бельгию состоялся с целью закрепления активной динамики сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Кроме того, весьма важно было обозначить европейским партнерам твердую приверженность Кыргызской Республики к дальнейшему укреплению парламентской демократии в стране.

Не менее важной частью повестки дня состоявшихся переговоров стали вопросы эффективной реализации конкретных проектов в рамках многолетней индикативной программы между КР и ЕС по таким направлениям, как "Верховенство права" и "Комплексное развитие регионов". В этом плане конкретным итогом переговоров стало проявление европейской стороной намерения об увеличении финансирования на проектную деятельность в КР, в частности, на проекты по строительству и реконструкции систем водоснабжения в отдаленных регионах страны для предоставления жителям доступа к чистой питьевой воде.

Визит в Германию также планировался. Между президентом и канцлером сложились не только деловые, но и личные хорошие отношения.

Встреча Алмазбека Атамбаева с Ангелой Меркель состоялась на фоне празднования 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. За значительный вклад в развитие кыргызско-германского сотрудничества президент наградил Ангелу Меркель орденом "Курманжан Датка", который был принят ею с глубокой благодарностью. Президент рассказал о роли Курманжан Датки в истории Кыргызстана, о том непростом периоде, когда она правила югом страны. Это символично на фоне того, что А.Меркель тоже сейчас руководит в нелегкое время не только для Германии, но и для Евросоюза в целом.

А.Атамбаев и А.Меркель обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Германией и договорились стимулировать торгово-экономическое взаимодействие путем поддержки среднего и малого бизнеса и реализации конкретных проектов при возможной поддержке немецких финансовых институтов.

Завершая встречу, А.Меркель сказала, что в ее сердце всегда есть место для Кыргызстана. Это говорит о ее личном внимании к нашей стране и вопросам развития кыргызско-германских отношений.

- Обсуждались ли политические моменты на встрече с А.Меркель, возможно, выборы президента в этом году?

- Обсуждался весь спектр вопросов. Естественно, обсудили и политическое, и торгово-экономическое сотрудничество.

Примечательно, что и А.Меркель, и лидеры институтов ЕС интересовались, кто будет следующим президентом Кыргызстана и сможет ли новый президент продолжить нынешний демократический курс развития страны. Президент А.Атамбаев ответил, что только народ решит, кто будет президентом. И кто бы ни пришел к власти, народ будет гарантом демократии в стране, поскольку за последние годы в стране сформировалось активное гражданское общество, которое не позволит свернуть страну с текущего пути развития.

- Эрлан Бекешевич рассказывал, что Европейский Союз готов выделить дополнительное финансирование Кыргызстану. О каких программах идет речь?

- Речь идет о комплексном развитии регионов в рамках многолетней индикативной программы. Мы в этот раз подписали соглашение по Жалал-Абадской области. Это пилотный проект. Президент на встрече с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером объяснил потребности наших регионах. Речь идет о доступе к чистой питьевой воде именно в отдаленных сельских регионах. Он попросил о равном подходе к каждому региону. Чистая вода - это залог здоровья и развития.

Юнкер поддержал и сказал, что дальше они будут исходить из наших потребностей в ходе реализации пилотного проекта.

- Расскажите о встрече президента с генеральным секретарем ООН.

- Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее неоднократно посещал КР.

В ходе встречи с президентом он отметил, что Кыргызстан самая демократичная страна в регионе. Он также сказал: "У вас в стране замечательная природа, но замечательнее всего ваш народ, который отличается толерантностью и открытостью".

Гутерриш выразил готовность к конструктивному диалогу и активному сотрудничеству с Кыргызстаном, а также развитию проектно-программной деятельности ООН в КР.

- Это ваша первая поездка в этой должности. С какими трудностями столкнулись?

- Ответственность очень большая. Переживала, конечно, в целом, так как это моя первая командировка в новом качестве.

Больше тревоги было по поводу подписанных в ходе визита в Бельгию двух документов. Как правило, подобные финансовые соглашения до последнего проходят процедуру согласования через различные инстанции сторон, а у ЕС процедуры достаточно сложные и серьезные. Не исключено, что на последней стадии могут быть какие-то корректировки, поэтому заранее невозможно рассчитывать на стопроцентное подписание.