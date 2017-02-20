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Новости Кыргызстана

Делегация Европейского парламента прибыла в КыргызстанДелегация Европейского парламента прибыла в КыргызстанСо счетом 5:0 обыграла сборная КР хоккеистов из Кувейта на Азиатских играхСо счетом 5:0 обыграла сборная КР хоккеистов из Кувейта на Азиатских играх

Главы МИД Кыргызстана и Катара выразили заинтересованность в организации визитов на высшем уровне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410997-ru.html

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Авиакатастрофа в Дача СУ — МАК раскрыл некоторые детали расследования

20 февраля 2017, 11:49       Комментарии

На полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаевас министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдурахманов Аль Тани. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Главы делегаций выразили заинтересованность сторон в развитии отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в частности организации визитов на высшем и высоком уровнях, привлечения катарских инвестиций в экономику страны.
Главы делегаций высказались за необходимость дальнейшего углубления конструктивного диалога в двустороннем и многостороннем форматах путем активизации политического диалога.

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