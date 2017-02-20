Главы МИД Кыргызстана и Катара выразили заинтересованность в организации визитов на высшем уровне

20 февраля 2017, 11:49 Комментарии

На полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаевас министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдурахманов Аль Тани. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Главы делегаций выразили заинтересованность сторон в развитии отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в частности организации визитов на высшем и высоком уровнях, привлечения катарских инвестиций в экономику страны.

Главы делегаций высказались за необходимость дальнейшего углубления конструктивного диалога в двустороннем и многостороннем форматах путем активизации политического диалога.