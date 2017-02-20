Делегация Европейского парламента прибыла в Кыргызстан

20 февраля 2017, 11:52 Комментарии

Пять депутатов Европейского парламента прибыли в Бишкек 20 февраля с трехдневным визитом.

Как сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в КР, в рамках визита они примут участие в 12-ом заседании Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС-КР, запланированном на вторую половину дня 20 февраля.

Помимо этого депутаты Европарламента встретятся со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, представителями Министерств иностранных дел, образования и науки, здравоохранения, а также членами неправительственных организаций.

Кроме того, депутаты планируют ознакомиться с софинансируемым Евросоюзом проектом в окрестностях Бишкека и посетить Кыргызский Национальный Университет для встречи с участниками финансируемой Евросоюзом программы студенческого обмена Erasmus.

Прибывшая делегация включает депутатов Европарламента Татьяну Жданок (Латвия), Андрея Мамикинса (Латвия), Хельгу Стевенс (Бельгия), Ульрике Мюллер (Германия). Возглавляет делегацию Ивета Григуле (Латвия).