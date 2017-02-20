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Делегация Европейского парламента прибыла в Кыргызстан

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410996-ru.html

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20 февраля 2017, 11:52       Комментарии

Пять депутатов Европейского парламента прибыли в Бишкек 20 февраля с трехдневным визитом.
Как сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в КР, в рамках визита они примут участие в 12-ом заседании Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС-КР, запланированном на вторую половину дня 20 февраля.
Помимо этого депутаты Европарламента встретятся со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, представителями Министерств иностранных дел, образования и науки, здравоохранения, а также членами неправительственных организаций.
Кроме того, депутаты планируют ознакомиться с софинансируемым Евросоюзом проектом в окрестностях Бишкека и посетить Кыргызский Национальный Университет для встречи с участниками финансируемой Евросоюзом программы студенческого обмена Erasmus.
Прибывшая делегация включает депутатов Европарламента Татьяну Жданок (Латвия), Андрея Мамикинса (Латвия), Хельгу Стевенс (Бельгия), Ульрике Мюллер (Германия). Возглавляет делегацию Ивета Григуле (Латвия).

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