Глава МИД Э.Абдылдаев встретился с министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу

20 февраля 2017, 11:59 Комментарии

Глава Министерства иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Встреча состоялась 17 февраля в рамках участия кыргызской делегации во главе с президентом Алмазбеком Атамбаевым в работе 53 Мюнхенской конференции по безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Турции рассмотрели основные двусторонней повестки дня, а также обменялись мнениями по возможным срокам взаимных визитов и мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах на предстоящий период.