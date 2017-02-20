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Глава МИД Э.Абдылдаев встретился с министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410995-ru.html

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А.Атамбаев встретился с генеральным секретарем ООН А.Гуттерешем

20 февраля 2017, 11:59       Комментарии

Глава Министерства иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Встреча состоялась 17 февраля в рамках участия кыргызской делегации во главе с президентом Алмазбеком Атамбаевым в работе 53 Мюнхенской конференции по безопасности.
Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Турции рассмотрели основные двусторонней повестки дня, а также обменялись мнениями по возможным срокам взаимных визитов и мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах на предстоящий период.

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