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МИД Кыргызстана и Чехии выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410994-ru.html

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20 февраля 2017, 12:02       Комментарии

В рамках участия в работе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене 17 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаевас министром иностранных дел Чехии Любомиром Заоралеком. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе беседы наряду с вопросами двустороннего характера были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили широкий ряд вопросов международной повестки дня.
По итогам встречи были достигнуты договоренности об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, путем проведения взаимных визитов межведомственных делегаций и первого заседания совместной Кыргызско-чешской комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

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