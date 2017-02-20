МИД Кыргызстана и Чехии выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей

20 февраля 2017, 12:02 Комментарии

В рамках участия в работе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене 17 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаевас министром иностранных дел Чехии Любомиром Заоралеком. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе беседы наряду с вопросами двустороннего характера были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили широкий ряд вопросов международной повестки дня.

По итогам встречи были достигнуты договоренности об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, путем проведения взаимных визитов межведомственных делегаций и первого заседания совместной Кыргызско-чешской комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.