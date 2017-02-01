Фильм "Кентавр" Актана Арым Кубата завоевал приз Берлинале

20 февраля 2017, 11:24 Комментарии

Фильм "Кентавр" Актана Арым Кубата завоевал приз Международной конфедерации авторского кино CICAE на Берлинском международном кинофестивале, церемония закрытия которого прошла накануне, сообщают в Союзе кинематографистов КР.

В целом в рамках фестиваля прошло 8 показов фильма "Кентавр": пресс-показ, показ на Европейском кинорынке EFM, а также 6 показов для публики Берлинале. Все показы фильма прошли с аншлагами, насчитывая в общем аудиторию более 2 тыс .зрителей.

"Международная конфедерация авторского кино является некоммерческой ассоциацией, основанной в 1956 году со штаб-квартирой в Париже, которая поддерживает и продвигает кино как искусство. Это единственная международная организация в своем роде. На дипломе, врученном создателям фильма, в лице немецкого ко-продюсера Танассиса Каратаноса указана следующая формулировка: "Награда вручается фильму, у которого есть возможность достичь аудиторию авторского кино по всему миру, который наилучшим образом представляет художественные качества кино и вносит вклад в его обогащение и разнообразие". Напомним, что "Кентавр" режиссера Актана Арым Кубата 9-19 февраля участвовал во внеконкурсной официальной программе "Панорама" Берлинского международного кинофестиваля, где и состоялась мировая премьера фильма. В Кыргызстане национальная премьера состоится 26 марта", – говорится в сообщении.

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