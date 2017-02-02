На улице Шопокова поставят паркоматы как в Европе

20 февраля 2017, 11:29 Комментарии

В этом году мэрия Бишкека запускает пилотный проект автоматизированных парковок. Об этом сообщил глава отдела муниципальных парковок и стоянок Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии Бишкека Рустам Алиев.

По его словам, на улице Шопокова (от ул. Боконбаева до проспекта Жибек Жолу).

"Строительство паркомата начнется с апреля. Целый год велись переговорные процессы. Это будет поэтапный ввод. Сначала будут мобильные парковочные терминалы. Парковщикам будут выданы планшеты с установленным программным обеспечением, работники должны просканировать госномер авто и внести его в программу в соответствии с указанным и предоплаченным временем парковки автомобиля, принять оплату и выбить чек", – сказал он.

Следующий этап — стационарные парковочные терминалы.

"Автовладелец самостоятельно въезжает на парковку и оплачивает через паркомат, установленный в пределах шаговой доступности от припаркованного автомобиля. Оплата за час парковки — 40 сомов. Контроль над соблюдением оплаченного времени на парковке будет осуществляться специальными контроллерами", — сказал он.

Также в мэрии добавили, что улицу Шопокова расширят и на парковках будут помещены 500 машин.