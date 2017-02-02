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На улице Шопокова поставят паркоматы как в Европе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-uli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410992-ru.html

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20 февраля 2017, 11:29       Комментарии

В этом году мэрия Бишкека запускает пилотный проект автоматизированных парковок. Об этом сообщил глава отдела муниципальных парковок и стоянок Дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок мэрии Бишкека Рустам Алиев.
По его словам, на улице Шопокова (от ул. Боконбаева до проспекта Жибек Жолу).
"Строительство паркомата начнется с апреля. Целый год велись переговорные процессы. Это будет поэтапный ввод. Сначала будут мобильные парковочные терминалы. Парковщикам будут выданы планшеты с установленным программным обеспечением, работники должны просканировать госномер авто и внести его в программу в соответствии с указанным и предоплаченным временем парковки автомобиля, принять оплату и выбить чек", – сказал он.
Следующий этап — стационарные парковочные терминалы.
"Автовладелец самостоятельно въезжает на парковку и оплачивает через паркомат, установленный в пределах шаговой доступности от припаркованного автомобиля. Оплата за час парковки — 40 сомов. Контроль над соблюдением оплаченного времени на парковке будет осуществляться специальными контроллерами", — сказал он.
Также в мэрии добавили, что улицу Шопокова расширят и на парковках будут помещены 500 машин.

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