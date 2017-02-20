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Минсоцразвития КР: "23 февраля официально выходной день"Минсоцразвития КР: "23 февраля официально выходной день"Государственная ипотечная компания Кыргызстана выдала кредитов на 991,5 млн сомовГосударственная ипотечная компания Кыргызстана выдала кредитов на 991,5 млн сомов

Госипотечная компания освоила за год работы 1 млрд сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gosipo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410991-ru.html

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20 февраля 2017, 11:35       Комментарии

Первый кредит ГИК выдала в марте 2016 года. За год работы освоен 1 млрд сомов. Миллиардный ипотечный кредит ГИК планирует выдать со дня на день. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ГИК Бакытбек Шамкеев.
Он привел пример, что в России и Казахстане ипотечные компании стали выдавать кредиты только через 3-4 года работы. Ипотечная компания в Кыргызстане заработала в первый же год.
"Наша компания работает в рамках государственной программы "Доступное жилье 2015-2020 годы". В начале своей деятельности мы разработали необходимые подзаконные акты. Первые два продукта – это рефинансирование через коммерческие банки и финансирование индивидуального строительства жилья. По этим двум продуктам мы сегодня имеем такой результат", – проинформировал председатель ГИК.
По итогам 2016 года ГИК заключил договор с 11 коммерческими банками, которые сегодня являются партнерами компании. В начале года компания заключила договор о сотрудничестве с 12 банком.
"У нас на местах подготовлены списки участников, всего их на сегодняшний день 7 тыс. 182 человека. Из них получили ипотечный кредит по итогам 2016 года 830 участников ГИК. Если смотреть по сферам деятельности участников программы, то 380 человек из сферы образования – 43% от общего числа участников, из сферы здравоохранения 175 участников – 21%, из сферы социального развития и культуры 48 человек почти 6% и бюджетная сфера – 227 человек или 29,85%", – добавил Бакыт Шамкеев.
Как отмечается, больше всего ипотечных кредитов по итогам 2016 года выданы в Бишкеке.
"Низкая активность регионов связанна с тем, что списки участников ГИК были подготовлены не качественно. В списки попали граждане из уязвимых семей, которые не подходили под критерии ипотечной компании. Также в Таласской области активность снижена из-за того, что людям сложно найти себе жилье по карману", – заключил председатель.

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