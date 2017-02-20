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В Самаре открылась выставка художника из Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-sama...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410990-ru.html

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20 февраля 2017, 11:42       Комментарии

В галерее "Вавилон" в Самаре открылась выставка одного из самых известных современных художников Тумана Жумабаева, пишут российские СМИ.
"Рад видеть вас в это зимнее время. На выставке мы с вами незаметно перейдем в весеннее настроение. Пускай радость окружает здесь вас отовсюду", – сказал он.
Туман Жумабаев уже 30 лет живет в Питере. Он известен по всему миру. Член Санкт-Петербургского союза художников, Ассоциации портретистов США, автор более 50 персональных выставок. У него в городе на Неве собственная галерея. Он родился в селе Кызыл-Туу Киргизской ССР, поехал в Ленинград за высшим образованием.
Особое место в привезенной им в галерею "Вавилон" экспозиции занимают "портреты" цветов. Выставка продлится до 27 марта.

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