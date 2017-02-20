В Самаре открылась выставка художника из Кыргызстана

20 февраля 2017, 11:42 Комментарии

В галерее "Вавилон" в Самаре открылась выставка одного из самых известных современных художников Тумана Жумабаева, пишут российские СМИ.

"Рад видеть вас в это зимнее время. На выставке мы с вами незаметно перейдем в весеннее настроение. Пускай радость окружает здесь вас отовсюду", – сказал он.

Туман Жумабаев уже 30 лет живет в Питере. Он известен по всему миру. Член Санкт-Петербургского союза художников, Ассоциации портретистов США, автор более 50 персональных выставок. У него в городе на Неве собственная галерея. Он родился в селе Кызыл-Туу Киргизской ССР, поехал в Ленинград за высшим образованием.

Особое место в привезенной им в галерею "Вавилон" экспозиции занимают "портреты" цветов. Выставка продлится до 27 марта.