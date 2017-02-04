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MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410989-ru.html

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20 февраля 2017, 11:44       Комментарии

Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-интернет от MegaCom доступен в 3 городах и 13 селах:
Чуйская область: г. Шопоков, с. Лесное, с. Манас, с. Учкун, с. Кара-Сакал, с. Кунтуу, с. Малая Шалта и с. Чон-Джар
Ошская область: г. Узген, г. Ноокат, с. Озгерюш, с. Гюльстан, с. Кызыл-Тейит и с. Фрунзе
Джалал-Абадская область: с Кургак-Кель и с. Кюмюш-Азиз
Компания развивает новую высокоскоростную технологию, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. 4G от MegaCom стал еще лучше в городах Бишкек, Ош и Кара-Балта, а также в селе Новопокровка Чуйской области и в селе Сузак Джалал-Абадской области.
Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела современной технологией уже пользуются жители городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Талас, Чолпон-Ата, Каракол, Кант, Кара-Балта, Токмок и Кара-Суу, а также абоненты 24 сел Чуйской области, 13 сел Ошской области и 7 сел Иссык-Кульской области.
При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.
Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!

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