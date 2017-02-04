MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE

20 февраля 2017, 11:44 Комментарии

Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-интернет от MegaCom доступен в 3 городах и 13 селах:

Чуйская область: г. Шопоков, с. Лесное, с. Манас, с. Учкун, с. Кара-Сакал, с. Кунтуу, с. Малая Шалта и с. Чон-Джар

Ошская область: г. Узген, г. Ноокат, с. Озгерюш, с. Гюльстан, с. Кызыл-Тейит и с. Фрунзе

Джалал-Абадская область: с Кургак-Кель и с. Кюмюш-Азиз

Компания развивает новую высокоскоростную технологию, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. 4G от MegaCom стал еще лучше в городах Бишкек, Ош и Кара-Балта, а также в селе Новопокровка Чуйской области и в селе Сузак Джалал-Абадской области.

Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела современной технологией уже пользуются жители городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Талас, Чолпон-Ата, Каракол, Кант, Кара-Балта, Токмок и Кара-Суу, а также абоненты 24 сел Чуйской области, 13 сел Ошской области и 7 сел Иссык-Кульской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!