Идет подготовка к предстоящему заседанию Нацсовета по устойчивому развитию

20 февраля 2017, 11:16 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства КР.

Вопросы по подготовке Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым.

В ходе встречи было отмечено, что на предстоящем заседании предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.

"Эта Стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты", - сказал президент.

Глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию.