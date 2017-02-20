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Идет подготовка к предстоящему заседанию Нацсовета по устойчивому развитию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355682_id...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410988-ru.html

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20 февраля 2017, 11:16       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства КР.
Вопросы по подготовке Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым.
В ходе встречи было отмечено, что на предстоящем заседании предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.
"Эта Стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты", - сказал президент.
Глава государства поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию.

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