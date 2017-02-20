Борьба: Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро турнира в Швеции

20 февраля 2017, 11:18 Комментарии

Участница Олимпийских игр-2016 Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро турнира Klippan Lady Open 2017, прошедшего в Клиппане (Швеция).

Как сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы (UWW), Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 кг и на пути к полуфиналу одолела представительниц Японии и Швеции.

В полуфинале встретилась с другой представительницей Японии Юзуру Кумано и со счетом 9:6 вышла в финал. Однако в главном поединке она не смогла бороться из-за полученной ранее травмы.

В финальной схватке она должна была встретиться с серебряным призером Олимпийских игр-2016 Валерией Кобловой из России, которой Тыныбекова уступила полуфинальный поединок в Рио.

Отметим, на этом престижном турнире по женской борьбе Кыргызстан представляли шестеро девушек и помимо Тыныбековой, Айпери Медет кызы (до 75 кг) боролась за бронзу, однако уступила Эпп Мае из Эстонии, она заняла пятое место.