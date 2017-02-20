Города Ош и Андижан намерены установить побратимские связи

20 февраля 2017, 11:26 Комментарии

Ош, 20 февраля / Тургунбаев Ерлан - Кабар/. В 2017 году ожидается подписание договора об установлении побратимских отношений между городами Ош и Андижан. Об этом сообщили в агентстве развития внешних связей и бизнес-среды при мэрии города Ош.

Как сообщили в ведомстве, агентство активно развивается, расширяет связи и налаживает эффективное сотрудничество с местными органами власти, устанавливает межрегиональные и международные отношения. Так, в 2016 году город Ош стал побратимом с городами Синин (Китай), Тарас (Казахстан), Самсун (Турция). Кроме этого, в 2017 году ожидается подписание договора об установлении побратимских отношений между городами Ош и Андижан.

Также планируется установить побратимские связи с городами Джидда (Саудовская Аравия), который является вторым по величине городом в стране и ее экономической столицей, с городом Дубай (ОАЭ) и городом Гянджи (Азербайджан).