Государственная ипотечная компания Кыргызстана выдала кредитов на 991,5 млн сомов

20 февраля 2017, 11:31 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. На 20 февраля 2017 года выданы кредиты 830 участникам на сумму 991 млн 547 тыс 329 сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель правления Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

По его словам, первый кредит компания выдала в марте 2016 года. "И с тех пор компания проделала большую работу по выдаче ипотеки. И на сегодняшний день мы выдали 991 млн сомов в кредит на приобретение жилья. На днях мы готовимся выдать миллиардный кредит",- сказал Б.Шамкеев.

Как он отметил, ипотечные кредиты в рамках Программы выдаются во всех регионах страны, жители которых могут воспользоваться заемными средствами с учетом развитости рынка недвижимости, размера семейного дохода. Стоит отметить, что на разность показателей по регионам большое влияние оказывает уровень социально-экономического состояния региона.

"В настоящее время возможность получить ипотечный кредит предоставлена только нуждающимся в собственном жилье сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. В частности кредит выдается работникам в следующих сферах: образование, здравоохранение, соцразвитие, культура и бюджетная сфера", - отметил глава ГИК.