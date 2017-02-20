Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Госипотечная компания освоила за год работы 1 млрд сомовГосипотечная компания освоила за год работы 1 млрд сомовНа улице Шопокова поставят паркоматы как в ЕвропеНа улице Шопокова поставят паркоматы как в Европе

Государственная ипотечная компания Кыргызстана выдала кредитов на 991,5 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/gosudarst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410985-ru.html

Похожие новости

23 февраля в Кыргызстане объявлен выходным днем

Пять депутатов Европарламента прибыли в Кыргызстан — проведут встречи

Визит Президента КР в ЕС имел геополитическое значение и указывает на роль Кыргызстана в этом процессе - политолог

В Кыргызстане состоится бизнес-форум, куда прибудут порядка 30 миллиардеров

МИД Кыргызстана и Чехии выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей

20 февраля 2017, 11:31       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. На 20 февраля 2017 года выданы кредиты 830 участникам на сумму 991 млн 547 тыс 329 сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель правления Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.
По его словам, первый кредит компания выдала в марте 2016 года. "И с тех пор компания проделала большую работу по выдаче ипотеки. И на сегодняшний день мы выдали 991 млн сомов в кредит на приобретение жилья. На днях мы готовимся выдать миллиардный кредит",- сказал Б.Шамкеев.
Как он отметил, ипотечные кредиты в рамках Программы выдаются во всех регионах страны, жители которых могут воспользоваться заемными средствами с учетом развитости рынка недвижимости, размера семейного дохода. Стоит отметить, что на разность показателей по регионам большое влияние оказывает уровень социально-экономического состояния региона.
"В настоящее время возможность получить ипотечный кредит предоставлена только нуждающимся в собственном жилье сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. В частности кредит выдается работникам в следующих сферах: образование, здравоохранение, соцразвитие, культура и бюджетная сфера", - отметил глава ГИК.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум