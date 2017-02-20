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В спасение кыргызстанца вкладывались простые люди, студенты и мигранты, а многие бизнесмены остались в стороне

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-spaseni...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410983-ru.html

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20 февраля 2017, 11:20       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Урмату Болокбаеву предстоит вторая операция, необходимая сумма собрана.
Как сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова, Урмат Болокбаев - отец троих дочерей - в данное время находится в турецкой клинике Memorial с опухолью Клацкина.
"Он перенес первую операцию, часть печени удалили, нуждается во второй. До этого была потрачена сумма в 15 тыс. долларов, которую передала экс-министр здравоохранения Дамира Ниязалиева и актер Азиз Мурадиллаев. Первая операция позади, Урмат потихоньку передвигается. Операция должна была обойтись в 40 тыс. долларов. Мне путем переговоров в течение четырех суток удалось уговорить за 12 тыс. долларов. Не хватало 2 тыс. долларов. Нам с вами удалось собрать 715 $ за несколько дней. Я обратилась к руководителю кыргызской диаспоры в Турции Айбеку Сарыгул и он призвал соотечественников. Сумма в размере 2 тыс. $ сегодня внесена за операцию, сумма, собранная нами (715$), положена на карту Demir сестре Урмата, которая находится рядом с ним в клинике", - рассказала Ассоль и поблагодарила Айбека Сарыгул и всех кыргызстанцев за помощь.
"Что я заметила: за эти дни, когда болен простой кыргызстанец из глубинки, реагируют не так активно, но что еще важно - отдают свои последние деньги такие же простые кыргызстанцы: студенты вузов, те, кто работает в России", - делится телеведущая.
Она выразила благодарность Арсению Арс – соотечественнику, который уехал в 2007 году, отучился и работает в департаменте общепита. "Именно он каждый день рассказывал россиянам о беде кыргызстанца и россияне тоже реагировали. Я также благодарю девушку, которая сидит с младенцем дома и тоже приняла участие в спасении Урмата (попросила не называть имя)", - сказала А.Молдокматова.
По ее словам, средства в 715$ поделят на две части: одну - на элементарное, что необходимо будет после операции, а часть перешлют семье, ведь дома остались трое дочерей и супруга.
"Я писала многим и владельцам крупных компаний, ресторанов и так прискорбно, что они не отреагировали. Это больно, ведь хоть малая денежная толика могла сыграть роль. Так и познаются люди! Мир скрашивают добром и любовью искренние и милосердные личности. Спасибо вам всем от лица семьи Урмата Болокбаева. И если кто сможет навестить его в Стамбуле, окружите заботой" - призвала телеведущая.

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