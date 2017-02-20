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В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Турции

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-miunkhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410982-ru.html

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МИД Кыргызстана и Чехии выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей

20 февраля 2017, 11:29       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В рамках участия кыргызской делегации во главе с Президентом КР А.Атамбаевым в работе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2017 года состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Турции Мевлюта Чавушоглу.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Турции рассмотрели основные темы двусторонней повестки дня, а также обменялись мнениями по возможным срокам взаимных визитов и мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах на предстоящий период.

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