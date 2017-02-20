В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Турции

20 февраля 2017, 11:29 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В рамках участия кыргызской делегации во главе с Президентом КР А.Атамбаевым в работе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2017 года состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Турции Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Турции рассмотрели основные темы двусторонней повестки дня, а также обменялись мнениями по возможным срокам взаимных визитов и мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах на предстоящий период.