Японский театр масок "Но" выступил в театре "Тунгуч"

20 февраля 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В театре "Тунгуч" 18 февраля 2017 года японский театр масок "Но" представил жителям и гостям Бишкека свои представления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Театрализованные представления прошли в исполнении выдающегося артиста "Нематериального культурного наследия" ЮНЕСКО, мастера сценического искусства Нобору Кацуми.

Он исполнил роль богини из пьесы "Макигину" (Свертки шелка), изящно обращаясь с веткой сакуры, а также роль монаха-паука из пьесы "Цучигумо" (Гигантский земной паук), окутав зрительский зал паутиной.

Также для зрителей состоялся показ фильмов "Цветы от сердца к сердцу" и "Приглашение в мир Но".

Организатором мероприятия выступило Посольство Японии в КР.