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Японский театр масок "Но" выступил в театре "Тунгуч"

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/iaponskii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410981-ru.html

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20 февраля 2017, 11:42       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В театре "Тунгуч" 18 февраля 2017 года японский театр масок "Но" представил жителям и гостям Бишкека свои представления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Театрализованные представления прошли в исполнении выдающегося артиста "Нематериального культурного наследия" ЮНЕСКО, мастера сценического искусства Нобору Кацуми.
Он исполнил роль богини из пьесы "Макигину" (Свертки шелка), изящно обращаясь с веткой сакуры, а также роль монаха-паука из пьесы "Цучигумо" (Гигантский земной паук), окутав зрительский зал паутиной.
Также для зрителей состоялся показ фильмов "Цветы от сердца к сердцу" и "Приглашение в мир Но".
Организатором мероприятия выступило Посольство Японии в КР.

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