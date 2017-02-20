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Рабочий визит А.Атамбаева в Бельгию и в Германию

 

Фотографии: akipress.kg

                                            

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410979-ru.html

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20 февраля 2017, 11:16       Комментарии

Президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом посетил Бельгию и город Мюнхен в Германии.
В Бельгии глава государства встретился с королем Филиппом. Они обсудили углубление двусторонних торгово-экономических отношений. Кроме того, президент встретился с главами институтов Евросоюза, в частности председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.
Также А.Атамбаев принял участие в торжественной церемонии передачи архивных материалов по творчеству писателя Чынгыза Айтматова. Архивные материалы передали Жан и Голди Бланкофф.
В Германии А.Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

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