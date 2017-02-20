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В Донбассе вступает в силу режим прекращения огня

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-donb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410978-ru.html

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20 февраля 2017, 10:57       Комментарии

С понедельника в Донбассе должен вступить в силу режим прекращения огня. Такое решение принято в субботу, на встрече в Мюнхене министров иностранных дел стран-членов "нормандской четверки": Германии, Франции, России и Украины, пишет русская служба "Би-би-си".
Как заявил после встречи глава МИД Германии Зигмар Габриэль, "нормандская четверка" будет использовать все свое влияние для установления перемирия.
Также он сообщил, что была согласована новая встреча для начала политического процесса "Минска-2", которая состоится в Минске 1 марта. Главной темой переговоров станет обмен пленными.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, заявила, что Минские договоренности не выполняются, и в Донбассе необходимо установить полноценное перемирие.
Ситуация в Донбассе обострилась в ночь на 29 января и продолжала ухудшаться в течение недели.
Украина обвинила пророссийских сепартистов в массированном обстреле Авдеевки. Поддерживаемые Россией мятежники из так называемой ДНР, в свою очередь, обвинили в обстрелах украинских военных.

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