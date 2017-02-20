Президент поручил тщательно подготовить заседание Нацсовета по устойчивому развитию

20 февраля 2017, 11:08 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 20 февраля, обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым вопросы подготовки к заседанию Национального совета по устойчивому развитию, сообщает пресс-служба президента.

Отмечено, что на предстоящем заседании нацсовета предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.

"Эта стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты. Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию страны", – говорится в сообщении.