Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент КР поручил обеспечить тщательную подготовку к заседанию Нацсовета по устойчивому развитиюПрезидент КР поручил обеспечить тщательную подготовку к заседанию Нацсовета по устойчивому развитиюМошенничество — самый раскрываемый вид преступлений в КР за неделюМошенничество — самый раскрываемый вид преступлений в КР за неделю

Президент поручил тщательно подготовить заседание Нацсовета по устойчивому развитию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410977-ru.html

Похожие новости

Президент КР поручил обеспечить тщательную подготовку к заседанию Нацсовета по устойчивому развитию

Политолог: "Поездка Президента КР в Германию и Бельгию указывает на интерес ЕС к Кыргызстану"

В Кыргызстане стартовал конкурс "За вклад в развитие интеллектуальной собственности"

И.о. президента Южной Кореи обвинил в убийстве Ким Чен Нама власти КНДР

Positiff: Ангела Меркель удостоена ордена "Курманжан Датка" за вклад в развитие кыргызско-германских отношений

20 февраля 2017, 11:08       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 20 февраля, обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым вопросы подготовки к заседанию Национального совета по устойчивому развитию, сообщает пресс-служба президента.
Отмечено, что на предстоящем заседании нацсовета предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.
"Эта стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты. Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию страны", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум