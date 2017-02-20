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Продажи оружия в мире достигли максимума с момента окончания холодной войны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355678_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410976-ru.html

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20 февраля 2017, 10:52       Комментарии

Объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом. В целом продажи оружия достигли наибольших масштабов со времени окончания холодной войны, делается вывод в 892-страничном отчете об объемах экспорта вооружений в мире стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), официально обнародованном в понедельник, 20 февраля.
Как передает DW, по подсчетам исследователей, пять самых крупных экспортеров оружия в мире - это США, Россия, Китай, Франция и Германия. Вместе эти пять государств отвечают за 74 процента международных поставок оружия, которое в основном приобретают покупатели в странах Азии и Океании, а также в страны Ближнего и Среднего Востока. Крупнейшие импортеры оружия в мире - Индия и Саудовская Аравия.
Тенденция к росту глобального рынка вооружений после того, как на протяжении многих лет в этой области наблюдался спад, также была отмечена в отчете SIPRI за прошлый год.
Мировым лидером по торговле оружием по-прежнему остаются США - их рыночная доля составляет 33 процента. В 2012-2016 годах объем продаваемого США оружия увеличился на 21 процент.
"США экспортируют вооружения как минимум в 100 стран, что значительно больше, чем у любых других стран-поставщиков", - отмечают в SIPRI.
По данным исследователей, почти половина американского оружия уходит покупателям на Ближний и Средний Восток.
На втором месте - Россия с рыночной долей в 23%. Увеличив объемы продаж оружия на 74%, Китай довел свою долю на глобальном рынке вооружений до 6,2% и занимает третье место в рейтинге крупнейших экспортеров. У Франции - 6%, у ФРГ - 5,6%.

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