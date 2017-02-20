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Родители Малики поблагодарили граждан Турции за спасение дочери

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355676_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410975-ru.html

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20 февраля 2017, 11:02       Комментарии

Родители пострадавшей 22-летней Малики Ноотиевой поблагодарили соотечественников в Турции и местных активистов за помощь в ее спасении.
16 февраля девушку выписали из больницы. Пока она полностью не восстановилась, но основной курс завершен, дальнейшее лечение будет проходить дистанционно и каждые две недели она будет наблюдаться у врачей. Все расходы на ее лечение оплатила турецкая сторона.
В интервью изданию Haberler родители девушки поблагодарили всех людей, которые в течение двух месяцев помогали их дочери.
"Турецкий народ оказал нам большую поддержку. Мы хотим поблагодарить их за помощь. У нас не было никаких проблем, пока с нашей дочерью на случилась эта беда", - сказали они.
Сейчас Малика с родителями находится в доме одного из местных жителей. Она будет находиться в Турции до завершения суда.
По данным местных СМИ, девушка приехала в Анталью в середине ноября, чтобы работать официанткой, но ее принуждали к проституции и после отказа сильно избили и выбросили на шоссе. В середине декабря ее без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми.
Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространили ее фото, после чего девушку смогли опознать. Ею оказалась 22-летняя Малика Ноотиева. Первую неделю она находилась коме, после некоторого улучшения пережила инсульт. Врачи сделали три сложные операции головы и восстановили поврежденные участки черепа искусственной костью.
В отношении избивших ее мужчин возбуждены уголовные дела за организацию и принуждение к проституции и покушение на жизнь.

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