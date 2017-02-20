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Президент КР поручил обеспечить тщательную подготовку к заседанию Нацсовета по устойчивому развитиюПрезидент КР поручил обеспечить тщательную подготовку к заседанию Нацсовета по устойчивому развитию

Лидер парламентской фракции СДПК стал главой федерации конных видов спорта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355681_li...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410974-ru.html

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20 февраля 2017, 11:14       Комментарии

Лидера фракции СПДК Ису Омуркулова избрали президентом Республиканской федерации конных видов спорта "Аргымак".
Как сообщила "ВБ" генеральный секретарь федерации Айнура Эргешова, накануне в Бишкеке состоялась отчетно-выборная конференция федерации, в рамках которой прошли выборы президента.
На конференции участвовали около 90 представителей из регионов страны.
Помимо главы федерации, делегаты также избрали вице-президентов. Ими стали Менсулин Абылгазиев и Чолпон Жылкыбаев.
Как сообщается, ранее президентом данной федерации был Адамкул Жунусов.

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