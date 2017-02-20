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Лидер парламентской фракции СДПК стал главой федерации конных видов спортаЛидер парламентской фракции СДПК стал главой федерации конных видов спортаПрезидент поручил тщательно подготовить заседание Нацсовета по устойчивому развитиюПрезидент поручил тщательно подготовить заседание Нацсовета по устойчивому развитию

Президент КР поручил обеспечить тщательную подготовку к заседанию Нацсовета по устойчивому развитию

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410973-ru.html

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20 февраля 2017, 11:10       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым вопросы подготовки к заседанию Национального совета по устойчивому развитию КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи было отмечено, что на предстоящем заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызстана предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.
"Эта Стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты", - сказал А.Атамбаев.
Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию страны.

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