Президент КР поручил обеспечить тщательную подготовку к заседанию Нацсовета по устойчивому развитию

20 февраля 2017, 11:10 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым вопросы подготовки к заседанию Национального совета по устойчивому развитию КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи было отмечено, что на предстоящем заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызстана предполагается обсудить предварительные результаты реализации Национальной стратегии устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.

"Эта Стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной "дорожной карты", - сказал А.Атамбаев.

Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию страны.