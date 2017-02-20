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Салтанат Аширова потрясла Потапа на украинском шоу "Голос"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410972-ru.html

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20 февраля 2017, 10:45       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Кыргызстанская певица Салтанат Аширова прошла в следующий тур украинского музыкального конкурса "Голос страны" ("Голос країни").
Исполнительница принимает участие в седьмом сезоне шоу-проекта с середины января. "Слепые прослушивания", по результатам которых участники отбираются в команды наставников, показали накануне в эфире украинского телеканала "1+1".
Аширова исполнила песню Aлиши Кис под названием "Fallin", и к ней повернулись сразу два члена жюри - Потап и Джамала. Однако в последний момент Джамала, попросив перепеть один из "важных" моментов композиции, отказалась принимать участницу в свою команду. В результате Салтанат Аширова стала подопечной Потапа.
Телешоу "Голос" - проект, отличающийся от привычных вокальных конкурсов. Он состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. К основным тренерам телепроекта, певице Тине Кароль и рэп-исполнителю Потапу, добавились еще двое судей - Сергей Бабкин и Джамала.
Вместе с Ашировой в команду Потапа попали Оксана Семченкова и Полина Руль. Теперь им предстоит помериться силами в следующем туре под названием "Поединок".

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