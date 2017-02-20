В четверг кыргызстанцы отдохнут, а пятница снова рабочая — Минсоцтруда

20 февраля 2017, 11:00 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. В Кыргызстане День защитника Отечества будет выходным, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

В ведомстве напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, 23 февраля является красным днем календаря. При этом пятница, 24-е, остается рабочим днем.

День защитника Отечества - главный мужской праздник в странах бывшего СССР. В этот день были сформированы первые отряды Красной Армии.

В Кыргызстане есть свой праздник служащих Вооруженных сил - 29 мая, однако он не является красным днем.