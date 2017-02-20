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В четверг кыргызстанцы отдохнут, а пятница снова рабочая — Минсоцтруда

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410971-ru.html

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За минувшую неделю в Кыргызстане произошло 105 ДТП, пострадали 137 человек

20 февраля 2017, 11:00       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. В Кыргызстане День защитника Отечества будет выходным, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства труда и социального развития.
В ведомстве напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, 23 февраля является красным днем календаря. При этом пятница, 24-е, остается рабочим днем.
День защитника Отечества - главный мужской праздник в странах бывшего СССР. В этот день были сформированы первые отряды Красной Армии.
В Кыргызстане есть свой праздник служащих Вооруженных сил - 29 мая, однако он не является красным днем.

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