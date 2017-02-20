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Мошенничество — самый раскрываемый вид преступлений в КР за неделю

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410970-ru.html

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20 февраля 2017, 11:06       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. За прошедшую неделю органы внутренних дел раскрыли 390 преступлений, сообщила пресс-служба МВД КР.
Всего с 13 по 19 февраля Центром оперативного реагирования МВД зарегистрировано 2 175 преступлений и происшествий.
"Органами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях. Раскрыты 273 случая мошенничества, 73 кражи, 23 грабежа и 11 изнасилований", - говорится в сообщении.
По линии уголовного розыска зарегистрировано 612 правонарушений, раскрыто 390. Также сотрудники милиции изъяли более восьми килограммов наркотиков.

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