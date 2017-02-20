Мошенничество — самый раскрываемый вид преступлений в КР за неделю

20 февраля 2017, 11:06 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. За прошедшую неделю органы внутренних дел раскрыли 390 преступлений, сообщила пресс-служба МВД КР.

Всего с 13 по 19 февраля Центром оперативного реагирования МВД зарегистрировано 2 175 преступлений и происшествий.

"Органами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях. Раскрыты 273 случая мошенничества, 73 кражи, 23 грабежа и 11 изнасилований", - говорится в сообщении.

По линии уголовного розыска зарегистрировано 612 правонарушений, раскрыто 390. Также сотрудники милиции изъяли более восьми килограммов наркотиков.