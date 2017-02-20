Визит А.Атамбаева в ЕС показал, что главы ключевых стран Европы относятся к КР положительно, - политолог

20 февраля 2017, 10:55 Комментарии

Необходимо отметить, что визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Европу стал не первым, поскольку в прошлые годы он уже совершил серию визитов в ключевые европейские страны. Так прокомментировал поездку главы государства в Бельгию и Германию на прошлой неделе эксперт по международным делам Эдил Осмонбетов.

Относительно целей визита А.Атамбаева в ЕС Э.Осмонбетов сказал, что Кыргызстан не остался в стороне от стран мира, которые готовятся к новым вызовам и угрозам. "2017 год будет сложным и тяжелым, а если обратить внимание на пространство СНГ, то мы можем наблюдать серьезные экономические проблемы, нерешенность многих вопросов в области политики, а также возникающие новые конфликты - Беларусь и Россия", - отмечает эксперт.

В этих условиях, по словам Э.Осмонбетова, президент КР уже отметил необходимость работать, исходя из национальных интересов государства. "На это и заточена внешняя политика Кыргызстана. То есть мы выполняем все договора и обязательства, но мы должны получать от этого экономический, внешнеполитический и другие эффекты, а его нет. Даже после вступления в ЕАЭС продолжаются различного рода споры. Того, что нам обещали, мы не получили, а многие вопросы так и остались нерешенными", - добавил Э.Осмонбетов.

По мнению политолога, поездка А.Атамбаева в такие крупные страны Европы, где находятся ключевые институты Европейского союза, говорит о двух вещах.

"Во-первых, мы выходим на совершенно новый уровень, стараемся найти новые точки соприкосновения с Европой, потому что ЕС является одним из крупных объединений мира, которое влияет на процессы в Центральной Азии. Кроме того, Европа в очередной раз подчеркнула, что Кыргызстан является моделью для всех стран Центральной Азии. По мнению европейцев, главным является то, что мы идем по демократическому пути развития, в отличие от других стран Центральной Азии и даже некоторых государств СНГ", - говорит Э.Осмонбетов.

Другая вещь, по словам эксперта по международным делам, на что указывает поездка А.Атамбаева в ЕС - это внимание ключевых стран Европы к Кыргызстану, а именно обещанный грант на 184 млн евро на укрепление областей и регионов Кыргызстана.

"И наконец, - говорит Э.Осмонбетов, - это то, что были достигнуты внешнеполитические договоренности, которые сейчас нельзя оглашать, но они обсуждаются кулуарно, внутри стран. Учитывая то, что А.Атамбаева принял и Юнкер, и Могерини, Европа сильно заинтересована в том, чтобы Кыргызстан продолжал свой демократический путь развития, и это главная цель".

Э.Осмонбетов считает, что причина этого в том, что если у Кыргызстана получится создать демократические институты и парламентскую республику, то это с одной стороны станет прививкой для всех стран Центральной Азии от будущих проблем, и в то же время станет примером для других соседних стран, которые в настоящее время проходят совершенно новый этап в геополитическом развитии.

Э.Осмонбетов отметил, что поездку главы государства он оценивает положительно.