В Кыргызстане стартовал конкурс "За вклад в развитие интеллектуальной собственности"

20 февраля 2017, 10:30 Комментарии

Кыргызпатент объявляет о проведении республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности", сообщает пресс-служба ведомства.

Цель конкурса — популяризация в обществе роли и значения интеллектуальной собственности как важного инструмента социально-экономического развития страны.

Конкурс проводится по следующим 5 номинациям:

— "Акыл табылга" (Лучшее изобретение), приглашаются к участию патентовладельцы;

— "Канатташ" (Плодотворное сотрудничество в сфере авторского права), приглашаются к участию пользователи объектов авторского права и смежных прав, в том числе, театры, филармонии, телерадиокомпании, организаторы концертно-зрелищных мероприятий, предприятия общественного питания, развлекательные заведения, торговые площадки;

— "Интеллектуалдык өнөктөштүк" (Содействие в обеспечении уважения к интеллектуальной собственности), приглашаются к участию средства массовой информации, общественные объединения, коммерческие и не коммерческие организации, учебные заведения, ученые, патентные поверенные, журналисты, представители бизнес структур и преподаватели;

— "Келечек жаратманы" (Юный техник), приглашаются к участию учащиеся общеобразовательных организаций, детских центров и кружков технического творчества до 17 лет. Рекомендацию на участие в этой номинации представляют руководители общеобразовательных организаций, детских центров технического творчества;

— "Мыкты бренд", приглашаются к участию предприятия и организации с различной формой собственности, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории КР.

"В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица. К каждой номинации должна быть приложена заявка установленного образца, заявки принимаются как в электронном, так и в бумажном виде

по адресу: Бишкек, улица Московская 62, e-mail: nomination@patent.kg.

Подробнее на сайте: www.patent.kg или по телефону: (0312) 68-19-02. Срок подачи заявок до 20 марта. По номинации "Мыкты бренд" будет проводиться Интернет-голосование, о площадке которого будет сообщено дополнительно. Церемония награждения состоится 26 апреля", – говорится в сообщении.