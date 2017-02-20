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В Кыргызстане стартовал конкурс "За вклад в развитие интеллектуальной собственности"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410968-ru.html

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20 февраля 2017, 10:30       Комментарии

Кыргызпатент объявляет о проведении республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности", сообщает пресс-служба ведомства.
Цель конкурса — популяризация в обществе роли и значения интеллектуальной собственности как важного инструмента социально-экономического развития страны.
Конкурс проводится по следующим 5 номинациям:
— "Акыл табылга" (Лучшее изобретение), приглашаются к участию патентовладельцы;
— "Канатташ" (Плодотворное сотрудничество в сфере авторского права), приглашаются к участию пользователи объектов авторского права и смежных прав, в том числе, театры, филармонии, телерадиокомпании, организаторы концертно-зрелищных мероприятий, предприятия общественного питания, развлекательные заведения, торговые площадки;
— "Интеллектуалдык өнөктөштүк" (Содействие в обеспечении уважения к интеллектуальной  собственности), приглашаются к участию средства массовой информации, общественные объединения, коммерческие и не коммерческие организации, учебные заведения, ученые, патентные поверенные, журналисты, представители бизнес структур и преподаватели;
— "Келечек жаратманы" (Юный техник), приглашаются к участию учащиеся общеобразовательных организаций, детских центров и кружков технического творчества до 17 лет. Рекомендацию на участие в этой номинации представляют руководители общеобразовательных организаций, детских центров технического творчества;
— "Мыкты бренд", приглашаются к участию предприятия и организации с различной формой собственности, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории КР.
"В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица. К каждой номинации должна быть приложена заявка установленного образца, заявки принимаются как в электронном, так и в бумажном виде
по адресу: Бишкек, улица Московская 62, e-mail: nomination@patent.kg.
Подробнее на сайте: www.patent.kg или по телефону: (0312) 68-19-02. Срок подачи заявок до 20 марта. По номинации "Мыкты бренд" будет проводиться Интернет-голосование, о площадке которого будет сообщено дополнительно. Церемония награждения состоится 26 апреля", – говорится в сообщении.

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