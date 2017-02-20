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Школьникам Бишкека показали военную технику (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/shkoln...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410967-ru.html

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Вопрос интеграции в ЕАЭС — представители России едут на конференцию в Бишкек

20 февраля 2017, 10:36       Комментарии

Накануне Генеральным штабом Вооруженных силах КР в соединениях, частях и учреждениях проведен "День открытых дверей", посвященный Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба ведомства.
Для учащихся общеобразовательных учебных заведений, жителей Бишкека и близлежащих населенных пунктов представлена насыщенная программа.
"В нее вошли ознакомление с историей формирования войсковых частей, показ образцов вооружения и военной техники, показательные выступления по выполнению элементов строевой подготовки и рукопашного боя, экскурсия по территории войсковых частей, ознакомление с условиями жизни и быта военнослужащих, а также угощение настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Гости, а особенно, школьники, с большим интересом и воодушевлением восприняли подготовленную для них программу", – говорится в сообщении.
Отметим, что подобные мероприятия проводятся ежегодно и направлены на развитие военно-патриотического воспитания молодежи и повышение престижа военной службы.
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