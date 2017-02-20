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И.о. президента Южной Кореи обвинил в убийстве Ким Чен Нама власти КНДР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355673_i....

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410965-ru.html

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20 февраля 2017, 10:25       Комментарии

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер-министр Хван Гё Ан заявил, что "совершенно точно" за убийством Ким Чен Нама, единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, стоят власти Северной Кореи, передает Росбалт со ссылкой на агентство "Ренхап".
"Если мы сложим вместе заявление властей Малайзии об убийстве Ким Чен Нама и другие фрагменты данных и обстоятельства, становится ясно, что северокорейский режим стоит за инцидентом", - заявил Хван Гё Ан.
Также и. о. президента Южной Кореи назвал убийство "неприемлемым негуманным преступным актом" и призвал международное сообщество заставить Пхеньян заплатить за этот "акт терроризма".
Кроме того, Хван Гё Ан призвал быть готовыми к другим провокациям со стороны КНДР, направленным на привлечение внимания других стран.
Ранее в эфире китайского новостного телеканала CCTV были продемонстрированы кадры из международного аэропорта Куала-Лумпур, на которых якобы был зафиксирован момент, который впоследствии привел к гибели единокровного брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама, сообщила Daily Mail. На видеозаписи заметно, как девушка в белой футболке набрасывает что-то на голову стоящего к ней спиной мужчины и удерживает его. Как уточняет издание, в этот момент ее сообщница, находящаяся перед пострадавшим, распылила токсичное вещество у лица мужчины. Позже, по информации Daily Mail, в сети появились кадры, как этот же мужчина беседует с охранниками, якобы рассказывая им о произошедшем.
Об убийстве брата Ким Чен Ына стало известно 14 февраля. Инцидент, по сообщениям властей КНДР и Малайзии, произошел в аэропорту Куала-Лумпура, откуда брат северокорейского лидера должен был вылететь в Макао.

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