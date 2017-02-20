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Дети конвоя - эстафета пройдена

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355626_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410964-ru.html

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20 февраля 2017, 10:28       Комментарии

На базе спортивного центра "Семетей" Департамента по охране и конвоированию ГСИН прошла ежегодная семейная спартакиада "Папа, мама, я - спортивная семья".
Данное мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Организаторами являются военнослужащие-родители департамента конвоирования.
В соревнованиях приняли участие 12 семейных команд из всех подразделений ДОК Чуйской области. В состав каждой команды входят два родителя и два ребенка в возрасте от 5 до 10 лет.
Состязания состоят из таких испытаний, как бег, прыжки, метание мяча, семейные эстафеты. Всем участникам соревнований вручены соответствующие дипломы и ценные призы.
За первое место был подарен холодильник, за второе - телевизор, за третье - духовка. Как отметили в пресс-службе ГСИН КР, призы получили все участники, девять команд не вошедших в тройку лидеров получили электрочайники.
"Мы такие мероприятия проводим регулярно, чтобы поддерживать не только сотрудников, но и их семьи. Все участники получили призы в зависимости от того, какое место заняли", - рассказала Элеонора Шаршеналиева, сотрудник пресс-службы ГСИН КР.

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