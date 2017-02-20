Дети конвоя - эстафета пройдена

20 февраля 2017, 10:28 Комментарии

На базе спортивного центра "Семетей" Департамента по охране и конвоированию ГСИН прошла ежегодная семейная спартакиада "Папа, мама, я - спортивная семья".

Данное мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Организаторами являются военнослужащие-родители департамента конвоирования.

В соревнованиях приняли участие 12 семейных команд из всех подразделений ДОК Чуйской области. В состав каждой команды входят два родителя и два ребенка в возрасте от 5 до 10 лет.

Состязания состоят из таких испытаний, как бег, прыжки, метание мяча, семейные эстафеты. Всем участникам соревнований вручены соответствующие дипломы и ценные призы.

За первое место был подарен холодильник, за второе - телевизор, за третье - духовка. Как отметили в пресс-службе ГСИН КР, призы получили все участники, девять команд не вошедших в тройку лидеров получили электрочайники.

"Мы такие мероприятия проводим регулярно, чтобы поддерживать не только сотрудников, но и их семьи. Все участники получили призы в зависимости от того, какое место заняли", - рассказала Элеонора Шаршеналиева, сотрудник пресс-службы ГСИН КР.