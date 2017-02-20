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Кыргызский фильм завоевал приз на "Берлинале"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355672_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410963-ru.html

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20 февраля 2017, 10:33       Комментарии

Фильм "Кентавр" Актана Арым Кубата завоевал приз Международной конфедерации авторского кино CICAE на Берлинском международном кинофестивале. Об этом сообщила киновед Гульбара Толомушева.
67-й Международный кинофестиваль в Берлине проходил с 9 по 19 февраля. Кыргызская лента участвовал в программе "Панорама", в которой представлено в основном авторское кино. Премьера картины в рамках "Берлинале" состоялась 10 февраля.
Жюри отметило, что фильму удалось затронуть аудиторию авторского кино по всему миру, что говорит о его художественных качествах.
В Кыргызстане национальная премьера "Кентавра" состоится 26 марта.
Картина является совместным проектом пяти кинокомпаний: НК "Кыргызфильм" им. Т. Океева и "Ой Арт" (обе - Кыргызстан), A.S.A.P. Films (Франция), Pallas Film (Германия), Volya Films (Нидерланды).
Фильм рассказывает о метафизической связи между лошадью и человеком. Главным героем является подросток по прозвищу Кентавр. Он считает кыргызов потомками тех кентавров, о которых говорится в древнегреческих мифах, и уверен, что боги наказали его народ за грехи. Но если найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении, то они могут простить народ.
Отметим, кинофестиваль в Берлине ("Берлинале") наряду с Каннским и Венецианским является одним из центральных в мире и проводится с 1951 года. В программе "Панорама" участвуют в основном независимые фильмы.

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