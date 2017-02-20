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Азиатские игры-2017: Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Кувейт со счетом 5:0

Источник:
http://kabar.kg/news/aziatskie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410961-ru.html

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20 февраля 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Кувейт в первом матче в рамках VIII Азиатских зимних игр, которые проходят в Саппоро, Япония. Об этом сообщили в федерации хоккея КР.
Поединок прошел 18 февраля в рамках группового этапа в третьем дивизионе. Сборная Кыргызстана в стартовой встрече играла против сборной Кувейта.
Встреча завершилась победой кыргызстанской команды со счетом 5:0. Следующий матч сборная Кыргызстана проведет 21 февраля против сборной Филиппин.

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