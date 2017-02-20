Азиатские игры-2017: Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Кувейт со счетом 5:0

20 февраля 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Кувейт в первом матче в рамках VIII Азиатских зимних игр, которые проходят в Саппоро, Япония. Об этом сообщили в федерации хоккея КР.

Поединок прошел 18 февраля в рамках группового этапа в третьем дивизионе. Сборная Кыргызстана в стартовой встрече играла против сборной Кувейта.

Встреча завершилась победой кыргызстанской команды со счетом 5:0. Следующий матч сборная Кыргызстана проведет 21 февраля против сборной Филиппин.