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За минувшую неделю в Кыргызстане произошло 105 ДТП, пострадали 137 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/za-minuvs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410960-ru.html

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20 февраля 2017, 10:27       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. На территории Кыргызстана на прошлой неделе зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 137 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) МВД КР.
Как отмечается, по оперативным данным в прошедшей неделе 2017 года сотрудниками главного управления патрульной милиции органов внутренних дел всего обслужено 727 вызовов и информаций, поступающих от граждан по линии "102".
Всего составлено 790 административных протоколов по линии общественной безопасности. А также составлено 14 тыс 808 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Из них наиболее основные нарушение по линии ПДД, так за управление в нетрезвом состоянии составлено 263 протокола, управление без документов - 315, управление без государственных номерных знаков - 27, управление транспортными средствами с тонировкой - 96, за нарушение требований дорожных знаков – 1 тыс 856, за нарушение скоростного режима – 1 тыс 394, управление с непристегнутыми ремнями безопасности – 3 тыс 858, нарушение правил пользования переговорного устройства – 2 тыс 553, за другие нарушения – 4 тыс 446. Водворено на специализированную стоянку 506 транспортных средств.

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