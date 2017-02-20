В Чон-Алае в результате снежной лавины погибли двое детей

20 февраля 2017, 10:40 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Чон-Алайском районе Ошской области в результате снежной лавины погибли двое детей, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, накануне в селе Жаш-Тилек в 05:30 сошла снежная лавина, которая накрыла два жилых дома и один сарай. В каждом доме находилось по 6 человек. Из первого дома спасатели совместно с местными жителями смогли спасти всех жителей, однако из второго дома спасти удалось не всех. Погибли двое детей 2007 и 2006 годов рождения.

В больницу госпитализировали 10 человек, 8 чувствуют себя хорошо, а у двоих состояние чуть тяжелее. Они получили ранения головы.

Кроме этого, погибли 42 поголовья скота Жалалдина Топчубаева, когда лавина накрыла сарай.