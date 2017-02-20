Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Политолог: "Поездка Президента КР в Германию и Бельгию указывает на интерес ЕС к Кыргызстану"Политолог: "Поездка Президента КР в Германию и Бельгию указывает на интерес ЕС к Кыргызстану"Школьникам Бишкека показали военную технику (фото)Школьникам Бишкека показали военную технику (фото)

В Чон-Алае в результате снежной лавины погибли двое детей

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chon-al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410959-ru.html

Похожие новости

МАК опубликовал результаты анализа метеоусловий в аэропорту "Манас" к моменту крушения Боинга

В результате схода лавин в Ошской области пострадали 11 человек

В Чон-Алае под снежной лавиной погибли двое детей

Среди спасенных в Чон-Алае трое детей — список пострадавших от лавины

Лавины стали причиной третьей смерти за день в Кыргызстане

20 февраля 2017, 10:40       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Чон-Алайском районе Ошской области в результате снежной лавины погибли двое детей, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, накануне в селе Жаш-Тилек в 05:30 сошла снежная лавина, которая накрыла два жилых дома и один сарай. В каждом доме находилось по 6 человек. Из первого дома спасатели совместно с местными жителями смогли спасти всех жителей, однако из второго дома спасти удалось не всех. Погибли двое детей 2007 и 2006 годов рождения.
В больницу госпитализировали 10 человек, 8 чувствуют себя хорошо, а у двоих состояние чуть тяжелее. Они получили ранения головы.
Кроме этого, погибли 42 поголовья скота Жалалдина Топчубаева, когда лавина накрыла сарай.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум