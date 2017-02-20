Политолог: "Поездка Президента КР в Германию и Бельгию указывает на интерес ЕС к Кыргызстану"

20 февраля 2017, 10:44 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Эрмек Абдрисаев - Кабар/. Для начала необходимо отметить, что визит Президента КР А.Атамбаева в Европу стал не первым, поскольку в прошлые годы он уже совершил серию визитов в ключевые европейские страны. Так прокомментировал поездку главы государства в Бельгию и Германию, которая состоялась в конце прошлой недели эксперт по международным делам Эдил Осмонбетов.

Относительно целей визита А.Атамбаева в ЕС эксперт по международным делам считает, что Кыргызстан не остался в стороне от стран мира, которые готовятся к новым вызовам и угрозам. "2017 год будет сложным и тяжелым, а если обратить внимание на пространство СНГ, то мы можем наблюдать серьезные экономические проблемы, нерешенность многих вопросов в области политики, а также возникающие новые конфликты – Белоруссия и Россия", - отмечает эксперт.

По мнению политолога, поездка Президента КР А.Атамбаева в такие крупные страны Европу, где находятся ключевые институты Европейского союза говорит о двух вещах.

"Во-первых, мы выходим на совершенно новый уровень, стараемся найти новые точки соприкосновения с Европой, потому что ЕС является одним из крупных объединений мира, которое влияет на процессы в Центральной Азии. Кроме того, Европа в очередной раз подчеркнула, что Кыргызстан является моделью для всех стран Центральной Азии. По мнению европейцев - главным является то, что мы идем по демократическому пути развития, в отличие от других стран Центральной Азии и даже некоторых государств СНГ", - говорит Э.Осмонбетов.

Другая вещь, по словам эксперта по международным делам, на что указывает поездка А.Атамбаева в ЕС – это внимание ключевых стран Европу к Кыргызстану, а именно обещанный грант на 184 млн евро на укрепление областей и регионов Кыргызстана.

И наконец, говорит Э.Осмонбетов - это то, что были достигнуты внешнеполитические договоренности, которые сейчас нельзя оглашать, но они обсуждаются кулуарно, внутри стран. "Учитывая то, что А.Атамбаева принял и Юнкер и Могерини, Европа сильно заинтересована в том, чтобы Кыргызстана продолжал свой демократический путь развития и это главная цель", - считает политолог и конфликтолог.

Э.Осмонбетов также считает, что причина этого в том, что если у Кыргызстана получится создать демократические институты и парламентскую республику, то это с одной стороны станет прививкой для всех стран Центральной Азии от будущих проблем, и в то же время станет примером для других соседних стран, которые в настоящее время проходят совершенно новый этап в геополитическом развитии.

В заключении Э.Осмонбетов отметил, что поездку главы государства он оценивает положительно.