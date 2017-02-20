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Главы МИД Кыргызстана и Катара обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410957-ru.html

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20 февраля 2017, 10:45       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Главы МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Государства Катар Шейх Мохаммед бин Абдурахман Аль Тани обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД КР.
Как отмечается, встреча состоялась 17 февраля 2017 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Главы делегаций выразили заинтересованность сторон в развитии отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в частности организации визитов на высшем и высоком уровнях, привлечения катарских инвестиций в экономику страны.
Главы делегаций высказались за необходимость дальнейшего углубления конструктивного диалога в двустороннем и многостороннем форматах путем активизации политического диалога.

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