Главы МИД Кыргызстана и Катара обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

20 февраля 2017, 10:45 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Главы МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и Государства Катар Шейх Мохаммед бин Абдурахман Аль Тани обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД КР.

Как отмечается, встреча состоялась 17 февраля 2017 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Главы делегаций выразили заинтересованность сторон в развитии отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в частности организации визитов на высшем и высоком уровнях, привлечения катарских инвестиций в экономику страны.

Главы делегаций высказались за необходимость дальнейшего углубления конструктивного диалога в двустороннем и многостороннем форматах путем активизации политического диалога.