Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро на турнире по женской борьбе в Швеции

20 февраля 2017, 10:22 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Кыргызстанский борец Айсулуу Тыныбекова завоевала серебряную медаль на турнире по женской борьбе Klippan Ladies Open 2017, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Турнир состоялся в Швеции. Финальные схватки прошли накануне.

Тыныбекова в полуфинальном поединке в весовой категории до 58 килограммов сразилась с японкой Юзури Кумано и одержала победу со счетом 9:6. В финальной схватке она должна была встретиться с россиянкой Валерией Кобловой, однако из-за травмы не смогла выйти на главный поединок. В итоге - серебряная медаль.

Коблова была соперницей Тыныбековой в полуфинале Олимпийских игр летом 2016 года. Тогда кыргызстанка уступила ей и в итоге заняла пятое место.