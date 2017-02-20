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Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро на турнире по женской борьбе в Швеции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410956-ru.html

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20 февраля 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Кыргызстанский борец Айсулуу Тыныбекова завоевала серебряную медаль на турнире по женской борьбе Klippan Ladies Open 2017, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
Турнир состоялся в Швеции. Финальные схватки прошли накануне.
Тыныбекова в полуфинальном поединке в весовой категории до 58 килограммов сразилась с японкой Юзури Кумано и одержала победу со счетом 9:6. В финальной схватке она должна была встретиться с россиянкой Валерией Кобловой, однако из-за травмы не смогла выйти на главный поединок. В итоге - серебряная медаль.
Коблова была соперницей Тыныбековой в полуфинале Олимпийских игр летом 2016 года. Тогда кыргызстанка уступила ей и в итоге заняла пятое место.

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