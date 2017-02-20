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За неделю произошло более 2 тыс. преступлений и происшествий

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/za-ned...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410955-ru.html

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Морозы — погода в Кыргызстане на начало недели

20 февраля 2017, 9:59       Комментарии

За минувшую неделю с 13 по 19 февраля по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2 тыс. 175 преступлений и происшествий из них с личностью 1 тыс. 816, сообщает пресс-служба ведомства.
Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 612 преступлений раскрыто – 390, из них по горячим следам — 103. Кроме этого из ранее совершенных преступлений раскрыто — 192.
"Так, за прошедшую неделю раскрыто 3 разбоя, 23 грабежа, 4 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 11 изнасилований, 273 мошенничества, 73 кражи, 1 скотокрадство, 2 угона автомашин. По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции  изъято 8 кг 46 гр наркосредств", – говорится в сообщении.

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