За неделю произошло более 2 тыс. преступлений и происшествий

20 февраля 2017, 9:59 Комментарии

За минувшую неделю с 13 по 19 февраля по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2 тыс. 175 преступлений и происшествий из них с личностью 1 тыс. 816, сообщает пресс-служба ведомства.

Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 612 преступлений раскрыто – 390, из них по горячим следам — 103. Кроме этого из ранее совершенных преступлений раскрыто — 192.

"Так, за прошедшую неделю раскрыто 3 разбоя, 23 грабежа, 4 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 11 изнасилований, 273 мошенничества, 73 кражи, 1 скотокрадство, 2 угона автомашин. По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 8 кг 46 гр наркосредств", – говорится в сообщении.