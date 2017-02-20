Кыргызстанка пыталась улететь в Россию по чужому паспорту

20 февраля 2017, 10:18 Комментарии

Накануне пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области задержали нарушителя государственной границы, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин Узбекистана пытался пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом на окраине села Бараж Сузакского района Джалал-Абадской области.

"В этот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" также за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана. При оформлении рейса №3290 гражданка А.Н. 1999 года рождения, предъявила пограничному наряду паспорт (ID-card), принадлежащий своей родственнице. Со слов задержанной, она пыталась вылететь в Новосибирск в целях трудоустройства. После оформления соответствующих документов для дальнейшего разбирательства нарушители госграницы переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР", – говорится в сообщении.