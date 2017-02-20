Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро на турнире по женской борьбе в ШвецииАйсулуу Тыныбекова завоевала серебро на турнире по женской борьбе в ШвецииЗа неделю зарегистрировано более двух тысяч преступлений и происшествийЗа неделю зарегистрировано более двух тысяч преступлений и происшествий

Кыргызстанка пыталась улететь в Россию по чужому паспорту

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410954-ru.html

Похожие новости

В четверг кыргызстанцы отдохнут, а пятница снова рабочая — Минсоцтруда

Главы МИД Кыргызстана и Катара обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Политолог: "Поездка Президента КР в Германию и Бельгию указывает на интерес ЕС к Кыргызстану"

Азиатские игры-2017: Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Кувейт со счетом 5:0

В Кыргызстане стартовал конкурс "За вклад в развитие интеллектуальной собственности"

20 февраля 2017, 10:18       Комментарии

Накануне пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области задержали нарушителя государственной границы, сообщает пресс-служба ведомства.
Гражданин Узбекистана пытался пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом на окраине села Бараж Сузакского района Джалал-Абадской области.
"В этот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" также за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана. При оформлении рейса №3290 гражданка А.Н. 1999 года рождения, предъявила пограничному наряду паспорт (ID-card), принадлежащий своей родственнице. Со слов задержанной, она пыталась вылететь в Новосибирск в целях трудоустройства. После оформления соответствующих документов для дальнейшего разбирательства нарушители госграницы переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум