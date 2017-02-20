Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Политолог: В борьбе с коррупцией нет оппозиции и пропозицииПолитолог: В борьбе с коррупцией нет оппозиции и пропозицииЗа неделю произошло более 2 тыс. преступлений и происшествийЗа неделю произошло более 2 тыс. преступлений и происшествий

Посольство России в КР расследует смертельное ДТП с участием её сотрудника

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355669_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410953-ru.html

Похожие новости

Главы МИД Кыргызстана и Катара обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Кыргызстанка пыталась улететь в Россию по чужому паспорту

А.Атамбаев и А.Гутерреш обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН

Вопрос интеграции в ЕАЭС — представители России едут на конференцию в Бишкек

Фото — Российская авиабаза "Кант" организовала экскурсию для кадетов Семиреченского казачьего войска

20 февраля 2017, 10:01       Комментарии

Посольство России в Кыргызстане обещает выяснить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника дипломатической миссии, в результате которого погиб человек.
"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием первого секретаря посольства Виктора Пухова начато внутреннее служебное расследование. Будут проверены все обстоятельства происшествия, в том числе физическое состояние сотрудника посольства на момент аварии", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-атташе посольства России в Бишкеке Дарья Пахомова. Она также заявила, что посольство готово оказать материальную помощь семье погибшего в этой аварии.
ДТП с участием двух автомобилей произошло 16 февраля в Бишкеке по дороге в аэропорт "Манас". 62-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" Евгений Лексин, гражданин Кыргызстана, умер в больнице, куда был доставлен сразу после аварии с травмами, в том числе ушибом головного мозга тяжелой степени. У водителя "Тойота-Прадо" Виктора Пухова, который также был госпитализирован, диагностировали закрытый перелом таза.
Идут следственные мероприятия, назначена техническая экспертиза аварии. В местных СМИ со ссылкой на очевидцев публикуются сведения о том, что автомобиль российского посольства в Бишкеке врезался в грузовой "Мерседес" на перекрестке после того, как проехал на запрещающий красный свет светофора.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум