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Политолог: В борьбе с коррупцией нет оппозиции и пропозиции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355668_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410952-ru.html

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На депутата Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело за коррупцию и подлог

На депутата Шыкмаматова возбудили уголовное дело по коррупции

20 февраля 2017, 10:07       Комментарии

Сейчас в борьбе с коррупцией нет деления на оппозицию и пропозицию. Такое мнение высказал доктор юридических наук, политолог Кайрат Осмоналиев, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении депутата от партии "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.
"Если Шыкмаматов участвовал в таком сговоре, там есть какая-то аффилиация с его женой, родственниками и т.д., он должен понести ответственность. Есть понятие "неотвратимость ответственности", и здесь не важно в каком ты стане находишься, в оппозиции или пропозиции. В качестве примера могу сказать, что недавно возбудили уголовное дело на депутата от СДПК, который будучи главой айыл окмоту налево и направо земли продавал. Поэтому здесь аргумент, что, мол, Шыкмаматов в оппозиции, не должен иметь никакого значения", - сообщил Осмоналиев.
Политолог отметил, что борьба с коррупцией проходит волнообразно и имеет свои фазы обострения и затишья.
"На мой взгляд, это правильно, что привлекают к ответственности политиков, замешанных в коррупции. Это хороший знак, что никто друг друга там не прикрывает. Для народа в принципе хорошо, что те вещи, которые были незаконными, сейчас всплывают, и это правильно. Борьба с коррупцией волнообразно идет. Помните, когда Атамбаев объявил войну коррупции? Любая коррупционная кампания имеет свои фазы обострения. Сейчас, видимо, опять пошло обострение борьбы с коррупцией, и от того, что больше будут выявлять коррупционеров, мы все только выиграем. Нам действительно нужно чистить власть", - добавил Осмоналиев.
Он подчеркнул, что сейчас в борьбе с коррупцией нет деления на оппозицию и пропозицию.
"Сейчас нет деления на оппозицию и пропозицию в борьбе с коррупцией. Шыкмаматов сам юрист, если он не виновен, пусть доказывает, если виновен, он должен понести наказание по всей строгости закона. В такое сложное политическое время никто никого жалеть не будет, скорее всего.

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