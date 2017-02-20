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В Бишкеке стартовал клубный чемпионат Кыргызстана по настольному теннису

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355666_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410950-ru.html

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20 февраля 2017, 10:13       Комментарии

В Центре настольного тенниса "Карвен" стартовал открытый клубный чемпионат Кыргызстана по настольному теннису.
Как сообщили в Ассоциации данного вида спорта, в первом туре приняли участие 12 команд, составленные из мастеров малой ракетки не только из Кыргызстана, но и Казахстана и Туркменистана.
По итогам двухдневных состязаний победителем первого тура стала бишкекская команда "Альянс", которая выступила без поражений. За эту дружину выступают мастера спорта Кыргызстана Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Казахстана Бекулан Жамал.
На втором месте действующий чемпион "Алмата" (Казахстан), в составе которой выступают Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов. Третье место у команды "Караганда" в лице Марата Суртубаева, Харки Нури и Юрия Рябова.
Напомним, клубный чемпионат страны состоит из четырех туров, по итогам которого определится команда-чемпион. Победитель каждого тура определяется по наибольшему количеству набранных очков.

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