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А.Атамбаев и А.Гутерреш обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410949-ru.html

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20 февраля 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 февраля в рамках рабочего визита в город Мюнхен Федеративной Республики Германия встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных наций Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В начале встречи Глава государства поздравил Антониу Гутерреша с избранием на пост Генерального секретаря ООН и пожелал успехов в его деятельности.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в беседе отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в КР.

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