А.Атамбаев и А.Гутерреш обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН

20 февраля 2017, 9:45 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 февраля в рамках рабочего визита в город Мюнхен Федеративной Республики Германия встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных наций Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В начале встречи Глава государства поздравил Антониу Гутерреша с избранием на пост Генерального секретаря ООН и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в беседе отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в КР.